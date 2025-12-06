2 Broke Girls
Folge 2: Geburt ohne Schanklizenz
21 Min.Ab 12
Ein Tag vor der Eröffnung von Carolines und Max' Dessert-Bar ist Sophies Fruchtblase geplatzt. Nach langen Stunden des Wartens ist es endlich soweit, aber leider kommt das Baby genau in dem Augenblick, in dem Oleg etwas einkaufen ist. Da Sophie nicht möchte, dass Oleg diesen Augenblick verpasst, entschließen sich Max und Caroline, die Geburt für Oleg zu "faken".
