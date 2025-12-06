2 Broke Girls
Folge 19: Baby und andere Dinge
21 Min.Ab 12
Caroline ist bis über beide Ohren in Bobby verliebt. Dennoch wird sie von Eifersucht geplagt, als sie auf Bobbys Handy eine Nachricht von seiner Ex-Freundin Jessica liest. Max beschließt, Caroline zu helfen, und überredet Han, sich als Paar auszugeben, um Jessica, die als Hochzeitsplanerin arbeitet, unter die Lupe zu nehmen.
Alle 6 Staffeln und Folgen
