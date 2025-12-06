Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

Gemixte Gefühle

ProSiebenStaffel 6Folge 7
Gemixte Gefühle

2 Broke Girls

Folge 7: Gemixte Gefühle

21 Min.Ab 12

Caroline und Max sind ratlos: Ihre Gäste bestellen immer solche Cocktails, die sie nicht mixen können. Die beiden beschließen, eine Barkeeper-Schule zu besuchen. Max hat zum ersten Mal wirklich Spaß auf einer Schule, während sich Caroline eher schwer tut. Als Han an Windpocken erkrankt und Max damit ansteckt, muss sie auf die Prüfung verzichten. Kurzerhand versucht sie, per Funk Caroline für die Prüfung zu coachen.

