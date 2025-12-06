Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

Fremde Finger

ProSiebenStaffel 6Folge 11
Fremde Finger

Fremde FingerJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 11: Fremde Finger

21 Min.Ab 12

Der Hurrikan hat die Dessertbar zerstört. Max und Caroline gönnen sich daraufhin ein paar freie Tage, in denen Max ihren Ex-Freund Randy in Los Angeles besuchen möchte. Caroline beschließt, ihre Freundin zu begleiten. Da die Flughäfen wegen des Unwetters noch gesperrt sind, fahren sie in Hans Auto, der ihnen als Chauffeur dient, in Richtung Westen. Doch der Wagen gibt mitten im Nirgendwo seinen Geist auf.

