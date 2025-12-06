2 Broke Girls
Folge 9: Hoffnung für Caroline
21 Min.Ab 12
Max und Randy führen weiterhin eine Fernbeziehung, die hauptsächlich aus Videochats besteht. Da sich Caroline ständig in die Gespräche einmischt, beschließt Randy, sie mit seinem Arbeitskollegen Tyler zu verkuppeln. Caroline findet tatsächlich Gefallen an Tyler und die beiden knüpfen erste zarte Bande. Caroline freut sich auf den ersten Sex seit zwei Jahren - doch dann kommt alles ganz anders.
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
12
