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2 Broke Girls

Der perfekte Sturm

ProSiebenStaffel 6Folge 10
Der perfekte Sturm

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2 Broke Girls

Folge 10: Der perfekte Sturm

21 Min.Ab 12

Ein Hurrikan zieht auf Brooklyn zu. Der besorgte Han beordert alle seine Mitarbeiter in den Vorratsraum. Dort kochen die Emotionen hoch: Max ist verzweifelt, weil sie immer noch auf eine Rückkehr von Randy hofft, Caroline hat eine versehentliche Begegnung mit Hans Geschlechtsteil und Oleg kriegt Panik, weil Sophie mit dem männlichen Babysitter allein zu Hause ist - und Oleg weiß, dass Unwetter Sophie erotisch stimulieren.

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