Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4 1/2 Freunde Staffel 1

4 1/2 Freunde: Gartenzwerg im Einsatz

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 14.10.2025
4 1/2 Freunde: Gartenzwerg im Einsatz

4 1/2 Freunde: Gartenzwerg im EinsatzJetzt kostenlos streamen

4 1/2 Freunde Staffel 1

Folge 10: 4 1/2 Freunde: Gartenzwerg im Einsatz

25 Min.Folge vom 14.10.2025

Ein merkwürdiger Mann namens Linke zieht mit seinem Hund Hasso bei Fred und seiner Mutter ein. Schon bald verdrängt Hasso den armen Dandy auch von seinem Platz in Kalles Detektivteam, was ihn ziemlich ärgert. Er vermutet auch, dass etwas mit Hassos Herrchen eindeutig nicht stimmt. Dandy will seinen Freunden unbedingt beweisen, dass er selbst über die besseren detektivische Fähigkeiten verfügt. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4 1/2 Freunde Staffel 1
ORF Kids
4 1/2 Freunde Staffel 1

4 1/2 Freunde Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen