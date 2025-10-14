4 1/2 Freunde: Gartenzwerg im EinsatzJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 10: 4 1/2 Freunde: Gartenzwerg im Einsatz
25 Min.Folge vom 14.10.2025
Ein merkwürdiger Mann namens Linke zieht mit seinem Hund Hasso bei Fred und seiner Mutter ein. Schon bald verdrängt Hasso den armen Dandy auch von seinem Platz in Kalles Detektivteam, was ihn ziemlich ärgert. Er vermutet auch, dass etwas mit Hassos Herrchen eindeutig nicht stimmt. Dandy will seinen Freunden unbedingt beweisen, dass er selbst über die besseren detektivische Fähigkeiten verfügt. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
