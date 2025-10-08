Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4 1/2 Freunde Staffel 1

4 1/2 Freunde: Detektivarbeit trotz Hausarrest

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 08.10.2025
4 1/2 Freunde: Detektivarbeit trotz Hausarrest

4 1/2 Freunde: Detektivarbeit trotz HausarrestJetzt kostenlos streamen

4 1/2 Freunde Staffel 1

Folge 5: 4 1/2 Freunde: Detektivarbeit trotz Hausarrest

25 Min.Folge vom 08.10.2025

Der Opa von Steffi und Radieschen wurde von einem Betrüger um seine Ersparnisse gebracht und wendet sich an die Hobbydetektive "Kalle & Co". Obwohl Radieschen wegen seiner schlechten Mathenoten Hausarrest hat und Steffi ihm beim Lernen helfen muss, gelingt es den beiden mit Opas Hilfe immer wieder, in dem Fall zu ermitteln. Kann es den Geschwistern rechtzeitig gelingen, den Täter zu überführen? Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4 1/2 Freunde Staffel 1
ORF Kids
4 1/2 Freunde Staffel 1

4 1/2 Freunde Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen