25 Min.Folge vom 10.10.2025
Auf einem Flohmarkt entdeckt Steffi total billig bepreiste Designer-Kleidungsstücke. Kalles Detektiv-Instinkt sagt ihm, dass es sich dabei um einen ganz besonderen Fall handelt. Kalle und seine Freunde starten Ermittlungen, bei denen sich seine Schwester Nicole ständig einmischt. Als diese plötzlich entführt wird, macht sich das Team sofort auf die Suche nach ihr. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
