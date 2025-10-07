4 1/2 Freunde: Eine rätselhafte HundedameJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 4: 4 1/2 Freunde: Eine rätselhafte Hundedame
24 Min.Folge vom 07.10.2025
Beim Casting für einen Hundefutter-Werbespot trifft Dandy, der "Detektiv-Hund", überraschend seine alte Freundin Madeleine wieder. Als sein vierbeiniger Konkurrent Flappy plötzlich verschwindet, bekommt Dandy die Chance auf die zweite Hauptrolle an Madeleines Seite. Während er sich am Filmset beweist, gehen seine Freunde von "Kalle & Co" dem Verschwinden von Flappy nach. Könnte sein wertvolles Halsband der Grund für eine Entführung sein? Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
