4 1/2 Freunde: Verseuchte ErdeJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 9: 4 1/2 Freunde: Verseuchte Erde
25 Min.Folge vom 13.10.2025
Herr Schlüter und Frau Stratmann treten mit ihren Schulklassen bei einem Umweltwettbewerb gegeneinander an. Fred ist eifersüchtig, weil Radieschen den Computer von Frau Stratmann reparieren darf, während er sich bei einer Müllsammelaktion von Kalle und Lehrer Schlüter langweilt. Doch dann macht er eine überraschende und beunruhigende Entdeckung. Können Kalle und seine Freunde herausfinden, was es damit auf sich hat? Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4 1/2 Freunde Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0