ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 09.10.2025
24 Min.Folge vom 09.10.2025

Bei einem Schulausflug zu einem sagenumwobenen Schloss will Kalle seine detektivischen Fähigkeiten einsetzen. Er möchte dort einen 100 Jahre alten Fall aufklären, bei dem ein Graf vergiftet wurde. Als sie in dem Schloss angekommen sind, brechen plötzlich einige Lehrer zusammen. Kalle und seine Freunde sind schnell davon überzeugt, dass auch sie vergiftet wurden… Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/

ORF Kids
