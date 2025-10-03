4 1/2 Freunde: Der Typ mit dem RegenschirmJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 1: 4 1/2 Freunde: Der Typ mit dem Regenschirm
Die Freunde Kalle, Fred, Steffi und Radieschen lieben es, Kriminalfälle mit ihrem Detektivbüro "Kalle & Co" zu lösen. Auch immer mit dabei ist der clevere Straßenhund Dandy. Sie treffen sich regelmäßig in einem Schrebergarten, wo auch Dandys Hundehütte steht. Kalle ist besonders abenteuerlustig und findet immer neue Fälle, die es aufzuklären gilt. Fred, der aus eher ärmlichen Verhältnissen stammt, fühlt sich für den Hund verantwortlich. Steffi behält in jeder Situation einen kühlen Kopf und kennt sich bestens mit Computern aus. Ihr Zwillingsbruder Oskar wird Radieschen genannt, weil er etwas kleiner ist als sie. Er hat immer einen Rucksack dabei, der mit nützlichen Werkzeugen für die Detektivarbeit gefüllt ist. Zusammen schafft es das Team, jeden noch so kniffligen Fall zu lösen. Bald hat das Team einen echten Kriminalfall zu klären: Die Ohrringe der Lehrerin Frau Rotkehl wurden gestohlen! Eine heiße Spur führt die jungen Detektive zu einem ziemlich verdächtigen Mann mit einem Regenschirm. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick