4 1/2 Freunde: Das Graffiti an der SchulfassadeJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 20: 4 1/2 Freunde: Das Graffiti an der Schulfassade
25 Min.Folge vom 25.10.2025
In der Nacht hat jemand an der Schulfront ein riesiges Graffiti gesprüht. Sofort wird ein Fassadenreiniger beauftragt, doch unklar bleibt, wer hinter der Tat steckt. "Kalle & Co" machen sich sogleich auf die Suche nach Hinweisen. Auch Dandy ermittelt in der Sache, zusammen mit dem kleinen Hund Knurpsel. Schon bald finden die beiden heraus, dass der berüchtigte "Strumpfdieb" seine Finger im Spiel hat. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
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