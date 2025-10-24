Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 19vom 24.10.2025
Folge 19: 4 1/2 Freunde: Spionage im Baby-Klub

25 Min.Folge vom 24.10.2025

Bei Frau Stratmann wurde eingebrochen und offenbar hatte es der Täter auf ihre wertvolle Comicsammlung abgesehen. Weil sich die 4 ½ Freunde in der Nähe des Hauses befanden, werden ausgerechnet sie von Kommissar Stecker ins Visier genommen. Frau Stratmanns Lebensgefährte bittet Radieschen darum, seinen Sohn Tim derweilen in einen Kinder-Klub zu begleiten und auf ihn aufzupassen. Dort arbeitet eine Pflegemutter, die sie verdächtigerweise sehr für Comics interessiert. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/

