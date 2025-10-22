4 1/2 Freunde: Erpressung im SchultheaterJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 17: 4 1/2 Freunde: Erpressung im Schultheater
25 Min.Folge vom 22.10.2025
Herr Marter, der selbst einmal dieselbe Schule wie Kalle und seine Freunde besucht hat, probt dort gemeinsam mit Lehrern und Schülern ein Theaterstück. Als die Hobby-Detektive bei ihm ein Erpresserschreiben entdecken, rätseln sie, ob er der Erpresser ist oder gar selbst bedroht wird. Fred, der im Stück ausgerechnet Frau Stratmann küssen soll, ist fest entschlossen, diesen Fall zu aufzuklären. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios
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