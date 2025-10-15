Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF Kids
Staffel 1
Folge 11
vom 15.10.2025
25 Min.
Folge vom 15.10.2025

Vor der Schule beobachten die Detektive ihren Mathematiklehrer Gerd auf seinem neuen Motorrad. Als dieser einer mysteriösen Frau einen Kuss gibt, bemerkt Kalle beim Zusehen etwas ziemlich Merkwürdiges. Also besuchen die Freunde vom Detektivclub die beiden im Motorradclub. Steffi hält sich dabei im Hintergrund, weil sie das Verhalten ihrer Freunde unmöglich findet. Dann macht Kalle dort eine äußerst verdächtige Entdeckung… Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/

ORF Kids
