4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 12: 4 1/2 Freunde: Die Fast-Food-Verschwörung
24 Min.Folge vom 16.10.2025
Der neue Freund von Freds Mama heißt Benny und langsam freundet sich Fred mit ihm an. Obwohl Benny nicht möchte, dass Fred ein bestimmtes Fast-Food-Lokal in der Stadt besucht, geht er trotzdem mit seinen Detektiv-Freunden hin. Dort bemerken sie etwas sehr Seltsames: Die Musiklehrerin liefert einen Aktenkoffer ab und erleidet später im Unterricht einen Zusammenbruch. Und das Verhalten von Benny wird immer eigenartiger. Können Fred und das Team herausbekommen, was hier los ist? Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
