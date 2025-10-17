4 1/2 Freunde: Geschmackloser KunstraubJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 13: 4 1/2 Freunde: Geschmackloser Kunstraub
25 Min.Folge vom 17.10.2025
In die Klasse der vier Freunde kommt ein neuer Schüler namens Ben Witt, und Steffi freundet sich schnell mit ihm an. Dann tauchen Hinweise auf, dass dessen Vater möglicherweise in einer Kunstgalerie Skulpturen gestohlen haben könnte. Alle Indizien scheinen gegen diesen zu sprechen und auch Kalle hält den Mann für den Täter. Steffi hingegen glaubt an dessen Unschuld und überzeugt ihre Detektive-Freunde, den mysteriösen Fall genauer zu untersuchen. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/Premiere Pro
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4 1/2 Freunde Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0