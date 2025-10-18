Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 18.10.2025
25 Min.Folge vom 18.10.2025

Es werden ständig Gurken aus dem Schrebergarten von Kalles Großmutter entwendet. Verdächtigerweise ist seit längerem von der Ortsverwaltung geplant, dass die gesamte Anlage neuen Parkplätzen weichen soll. "Kalle & Co" beginnen zu ermitteln, weil sie sich fragen, ob nicht beides zusammenhängt. Die Freunde müssen nicht nur ihr eigenes Hauptquartier retten, sondern auch Radieschen mental unterstützen, damit er eine wichtige Matheprüfung bestehen kann. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/

