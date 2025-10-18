4 1/2 Freunde: Das Schrebergarten-KomplottJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 14: 4 1/2 Freunde: Das Schrebergarten-Komplott
25 Min.Folge vom 18.10.2025
Es werden ständig Gurken aus dem Schrebergarten von Kalles Großmutter entwendet. Verdächtigerweise ist seit längerem von der Ortsverwaltung geplant, dass die gesamte Anlage neuen Parkplätzen weichen soll. "Kalle & Co" beginnen zu ermitteln, weil sie sich fragen, ob nicht beides zusammenhängt. Die Freunde müssen nicht nur ihr eigenes Hauptquartier retten, sondern auch Radieschen mental unterstützen, damit er eine wichtige Matheprüfung bestehen kann. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4 1/2 Freunde Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0