ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 20.10.2025
25 Min.Folge vom 20.10.2025

Kalle und seine Freunde feiern ein besonders schönes Jubiläum, denn seit einem Jahr gehört der Hund Dandy zum "Detektivbüro Kalle und Co.". Während der Feier erinnert sich Dandy an jene Zeit, als er noch mit anderen Straßenhunden unterwegs war. Eines Tages beobachtete er mit seinen vierbeinigen Freunden einen äußerst verdächtigen Typen. Darauf folgte ein gefährliches Abenteuer, bei dem er Kalle, Fred, Steffi und Radieschen kennenlernte. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/

