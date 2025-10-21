4 1/2 Freunde: Autodiebstahl am helllichten TagJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 16: 4 1/2 Freunde: Autodiebstahl am helllichten Tag
25 Min.Folge vom 21.10.2025
In der Schule suchen die Detektive in einem Journalismus-Kurs nach einer interessanten Story für die Schülerzeitung. Dabei stoßen sie auf einen möglichen Fall, der besonders bei Kalle großes Interesse weckt. Während seine Freunde erst den Artikel schreiben wollen, beginnt Kalle mit Ermittlungen. Bald bemerkt er aber, dass er ohne die Unterstützung seiner Freunde dabei nicht weiterkommt. Denn der Fall ist viel komplizierter als es zunächst schien. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
