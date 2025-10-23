4 1/2 Freunde: Das Geheimnis der WikingerinselJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 18: 4 1/2 Freunde: Das Geheimnis der Wikingerinsel
25 Min.Folge vom 23.10.2025
Die Freunde machen gemeinsam mit Herrn Schlüter und seiner Familie einen Schulausflug auf eine geheimnisvolle Wikingerinsel. Dort stoßen sie auf ein rätselhaftes Amulett, welches dann plötzlich spurlos verschwindet. Weil Kalle und den anderen dann auch noch ein unheimlicher Geist erscheint, beginnen sie zu ermitteln. Als sich Steffi mit Schlüters Tochter Lindi anfreundet, ist bald ihre Freundschaft mit den anderen Hobby-Detektiven gefährdet. Schaffen es die Freunde trotzdem die Geheimnisse dieser Insel aufzuklären? Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4 1/2 Freunde Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0