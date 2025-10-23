Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4 1/2 Freunde Staffel 1

4 1/2 Freunde: Das Geheimnis der Wikingerinsel

ORF KidsStaffel 1Folge 18vom 23.10.2025
4 1/2 Freunde: Das Geheimnis der Wikingerinsel

4 1/2 Freunde: Das Geheimnis der WikingerinselJetzt kostenlos streamen

4 1/2 Freunde Staffel 1

Folge 18: 4 1/2 Freunde: Das Geheimnis der Wikingerinsel

25 Min.Folge vom 23.10.2025

Die Freunde machen gemeinsam mit Herrn Schlüter und seiner Familie einen Schulausflug auf eine geheimnisvolle Wikingerinsel. Dort stoßen sie auf ein rätselhaftes Amulett, welches dann plötzlich spurlos verschwindet. Weil Kalle und den anderen dann auch noch ein unheimlicher Geist erscheint, beginnen sie zu ermitteln. Als sich Steffi mit Schlüters Tochter Lindi anfreundet, ist bald ihre Freundschaft mit den anderen Hobby-Detektiven gefährdet. Schaffen es die Freunde trotzdem die Geheimnisse dieser Insel aufzuklären? Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4 1/2 Freunde Staffel 1
ORF Kids
4 1/2 Freunde Staffel 1

4 1/2 Freunde Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen