4 1/2 Freunde: Spionage im Baby-KlubJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 19: 4 1/2 Freunde: Spionage im Baby-Klub
25 Min.Folge vom 24.10.2025
Bei Frau Stratmann wurde eingebrochen und offenbar hatte es der Täter auf ihre wertvolle Comicsammlung abgesehen. Weil sich die 4 ½ Freunde in der Nähe des Hauses befanden, werden ausgerechnet sie von Kommissar Stecker ins Visier genommen. Frau Stratmanns Lebensgefährte bittet Radieschen darum, seinen Sohn Tim derweilen in einen Kinder-Klub zu begleiten und auf ihn aufzupassen. Dort arbeitet eine Pflegemutter, die sie verdächtigerweise sehr für Comics interessiert. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
