4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 2: 4 1/2 Freunde: Die Perückenbande
25 Min.Folge vom 04.10.2025
Fred hat sich in Frau Stratmann, seine Bio-Lehrerin, verliebt. Als er und Kalle entdecken, dass sie eine Perücke trägt, ist Fred äußerst entsetzt. Denn derzeit treibt eine Bande Bankräuber in der Stadt ihr Unwesen und deren Mitglieder tarnen sich mit Perücken. Das ist eindeutig ein spannender neuer Fall für das "Detektivbüro Kalle und Co."! Heimlich verfolgen und beobachten die Freunde Frau Stratmann und die hat tatsächlich etwas zu verbergen... Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios
