4 1/2 Freunde: Anschlag auf Frau StratmannJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 22: 4 1/2 Freunde: Anschlag auf Frau Stratmann
24 Min.Folge vom 28.10.2025
Der Lehrer Gerd bittet "Kalle & Co", Frau Stratmann im Fitnessstudio im Auge zu behalten. Eigentlich ist er eifersüchtig auf einen ihrer Trainer. Fred macht das gerne und muss leider zusehen, wie die Lehrerin nur knapp einem gefährlichen Sportunfall entgeht. Schnell wird klar, dass die Hobby-Detektive der Sache nachgehen müssen, obwohl es derzeit zwischen Fred und Kalle gewisse Spannungen gibt. Handelte es sich dabei nur um einen Zufall, oder verbirgt sich im Fitnessstudio ein böses Geheimnis? Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
