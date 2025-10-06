4 1/2 Freunde: Katzensuche im InternetJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 3: 4 1/2 Freunde: Katzensuche im Internet
25 Min.Folge vom 06.10.2025
Für einen Wettbewerb in der Schule entwerfen die Freunde eine Website, über die Aufträge für ihr Detektivbüro eingereicht werden können. Kaum ist die Seite online, bekommen sie gleich einen neuen Fall. Eine Katze ist spurlos verschwunden und soll gefunden werden. Während die Jungs der Spur nachgehen, lässt sich Steffi von einem vermeintlichen Schnäppchen locken. Sie kauft bei Santi, dem Computerfreak der Schule, einen besonders günstigen Rechner. Doch Kalle hat ein ungutes Gefühl bei dem erworbenen Gerät. Steckt da vielleicht mehr dahinter, als es scheint? Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4 1/2 Freunde Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0