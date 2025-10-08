4 1/2 Freunde: Detektivarbeit trotz HausarrestJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 5: 4 1/2 Freunde: Detektivarbeit trotz Hausarrest
25 Min.Folge vom 08.10.2025
Der Opa von Steffi und Radieschen wurde von einem Betrüger um seine Ersparnisse gebracht und wendet sich an die Hobbydetektive "Kalle & Co". Obwohl Radieschen wegen seiner schlechten Mathenoten Hausarrest hat und Steffi ihm beim Lernen helfen muss, gelingt es den beiden mit Opas Hilfe immer wieder, in dem Fall zu ermitteln. Kann es den Geschwistern rechtzeitig gelingen, den Täter zu überführen? Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4 1/2 Freunde Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0