4 1/2 Freunde: Hausmeister des GrauensJetzt kostenlos streamen
4 1/2 Freunde Staffel 1
Folge 8: 4 1/2 Freunde: Hausmeister des Grauens
25 Min.Folge vom 11.10.2025
Freds Lieblingslehrerin vermisst ihr Armband. Fred will dieses ohne die Hilfe seiner Freunde wiederfinden, um die Lehrerin zu beeindrucken. Als der Hausmeister Daniel bekanntgibt, das Schmuckstück gefunden zu haben, ist Fred skeptisch und verdächtigt ihn des Diebstahls. Als Daniel schließlich im Umkleideraum der Mädchen erwischt wird, sieht Fred seine Vermutung bestätigt, doch nichts ist, wie es scheint. Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/
