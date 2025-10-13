Zum Inhalt springenBarrierefrei
4 1/2 Freunde Staffel 1

4 1/2 Freunde: Verseuchte Erde

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 13.10.2025
4 1/2 Freunde: Verseuchte Erde

4 1/2 Freunde Staffel 1

Folge 9: 4 1/2 Freunde: Verseuchte Erde

25 Min.Folge vom 13.10.2025

Herr Schlüter und Frau Stratmann treten mit ihren Schulklassen bei einem Umweltwettbewerb gegeneinander an. Fred ist eifersüchtig, weil Radieschen den Computer von Frau Stratmann reparieren darf, während er sich bei einer Müllsammelaktion von Kalle und Lehrer Schlüter langweilt. Doch dann macht er eine überraschende und beunruhigende Entdeckung. Können Kalle und seine Freunde herausfinden, was es damit auf sich hat? Bildquelle: ORF/ZDF/Edebé Audiovisual/B-Water Studios/

Weitere Folgen in Staffel 1

4 1/2 Freunde Staffel 1
ORF Kids
