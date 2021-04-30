4Lifechangers vom 04.05.2021Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 120: 4Lifechangers vom 04.05.2021
5 Min.Folge vom 30.04.2021Ab 6
Die Themen: - Eine geniale Schuh-Erfindung aus Österreich im Check. - Im Fokus: Leben mit einer Hautkrankheit.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen