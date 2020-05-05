4LIFECHANGERS vom 05.05.2020Jetzt kostenlos streamen
4Lifechangers
Folge 126: 4LIFECHANGERS vom 05.05.2020
5 Min.Folge vom 05.05.2020Ab 6
Achtung, Zecken haben wieder Saison! Das gilt es zu beachten. So verhalten Sie sich richtig: Erste Hilfe bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand. Kompakt erklärt: Das sollte man nach den Corona-Schließungen bei seinen Wasserleitungen beachten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen