4Lifechangers
Folge 152: 4Lifechangers vom 01.06.2021
5 Min.Ab 6
Die Themen: - Spaß an der Arbeit statt Bürofrust - ein österreichisches Konzept soll uns schönere Arbeitstage bringen. - Forscherinnen und Forscher in Wien wollen mit einer modernen Methode Parkinson-Medikamente entwickeln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4Lifechangers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen