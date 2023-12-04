So schön ist Österreich: Die Highlights aus 9 Jahren 9 Plätze - 9 SchätzeJetzt kostenlos streamen
9 Plätze - 9 Schätze
Folge 1: So schön ist Österreich: Die Highlights aus 9 Jahren 9 Plätze - 9 Schätze
44 Min.Folge vom 04.12.2023
Anlässlich des Zehnjahres-Jubiläum von „9 Plätze – 9 Schätze“ macht Armin Assinger in „So schön ist Österreich: Die Highlights aus 9 Jahren 9 Plätze – 9 Schätze“ einen Ausflug in den Wiener Prater – der auch ein Jubiläum feiert, nämlich 150 Jahre Weltausstellung in Wien. Von dort blickt er zurück auf die bisher emotionalsten und großartigsten Momente der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“. Bildquelle: ORF/Hanno Thurnher
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
9 Plätze - 9 Schätze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2