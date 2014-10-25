9 Plätze – 9 Schätze: Grüner See Tragöß (Steiermark)Jetzt kostenlos streamen
9 Plätze - 9 Schätze
Folge 3: 9 Plätze – 9 Schätze: Grüner See Tragöß (Steiermark)
3 Min.Folge vom 25.10.2014
Die Zuseher des TV-Live-Finales von „9 Plätze - 9 Schätze“ haben den Grünen See in der Steiermark im Jahr 2014 zum schönsten Fleck des Landes gekürt. Eingebettet in einem Talschluss des Hochschwab-Massives - unweit des kleinen verträumten Ortes Tragöß ist er ein landschaftliches Kleinod, das seinen Namen seiner einmaligen Farbe verdankt.
