Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
9 Plätze - 9 Schätze

9 Plätze – 9 Schätze: Grüner See Tragöß (Steiermark)

ORF2Staffel 1Folge 3vom 25.10.2014
9 Plätze – 9 Schätze: Grüner See Tragöß (Steiermark)

9 Plätze – 9 Schätze: Grüner See Tragöß (Steiermark)Jetzt kostenlos streamen

9 Plätze - 9 Schätze

Folge 3: 9 Plätze – 9 Schätze: Grüner See Tragöß (Steiermark)

3 Min.Folge vom 25.10.2014

Die Zuseher des TV-Live-Finales von „9 Plätze - 9 Schätze“ haben den Grünen See in der Steiermark im Jahr 2014 zum schönsten Fleck des Landes gekürt. Eingebettet in einem Talschluss des Hochschwab-Massives - unweit des kleinen verträumten Ortes Tragöß ist er ein landschaftliches Kleinod, das seinen Namen seiner einmaligen Farbe verdankt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

9 Plätze - 9 Schätze
ORF2
9 Plätze - 9 Schätze

9 Plätze - 9 Schätze

Alle 1 Staffeln und Folgen