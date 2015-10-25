9 Plätze – 9 Schätze: Formarinsee und Rote Wand (Vorarlberg)Jetzt kostenlos streamen
9 Plätze - 9 Schätze
Folge 4: 9 Plätze – 9 Schätze: Formarinsee und Rote Wand (Vorarlberg)
3 Min.Folge vom 25.10.2015
Der Formarinsee und die Rote Wand wurden von den Zuschauern der ORF-Sendung „9 Plätze - 9 Schätze“ im Jahr 2015 zum schönsten Platz in Österreich gewählt. Damit trug Vorarlberg erstmals den Sieg davon.
