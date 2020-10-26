9 Plätze – 9 Schätze: Strutz-Mühle (Steiermark)Jetzt kostenlos streamen
Die Strutz-Mühle in der Südwest-Steiermark wurde von der Jury und den Zuseherinnen und Zusehern am Nationalfeiertag zu Österreichs schönstem Platz 2020 bei „9 Plätze – 9 Schätze“ gewählt.
