Folge 11: 9 Plätze – 9 Schätze: Friedenskircherl (Steiermark)
3 Min.Folge vom 26.10.2022
Das Friedenskircherl am Stoderzinken hat Dichter berührt, Gläubigen Trost gespendet und Wandernden himmlische Erinnerungen beschert – und wurde 2022 bei „9 Plätze – 9 Schätze“ zum schönsten Platz gekürt.
Copyrights:© ORF 2