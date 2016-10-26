9 Plätze – 9 Schätze: Kaisertal (Tirol)Jetzt kostenlos streamen
9 Plätze - 9 Schätze
Folge 5: 9 Plätze – 9 Schätze: Kaisertal (Tirol)
4 Min.Folge vom 26.10.2016
Das Tiroler Kaisertal wurde 2016 im Rahmen der ORF-Show "9 Plätze-9 Schätze" zum Sieger gekürt. Das wollten sich bis zu 1,064 Millionen Zuseherinnen und Zuseher nicht entgehen lassen – das war damaliger „9 Plätze – 9 Schätze“-Rekord. Bildquelle: Landesstudio Tirol
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