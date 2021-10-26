9 Plätze – 9 Schätze: Wiegensee (Vorarlberg)Jetzt kostenlos streamen
9 Plätze - 9 Schätze
Folge 10: 9 Plätze – 9 Schätze: Wiegensee (Vorarlberg)
4 Min.Folge vom 26.10.2021
Zum bereits vierten Mal hat Vorarlberg in der ORF-Sendung „9 Plätze 9 Schätze“ das Siegertreppchen erklommen. Der Wiegensee wurde von den Zuseherinnen und Zusehern zum „schönsten Platz Österreichs“ gekürt. Bildquelle: Franz Pritz/picturedesk.com
Copyrights:© ORF 2