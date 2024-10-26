9 Plätze - 9 Schätze
Folge 13: 9 Plätze - 9 Schätze
150 Min.Folge vom 26.10.2024
Bereits zum elften Mal hat der ORF mit „9 Plätze – 9 Schätze“ den schönsten Ort des Jahres gesucht! Dieses Jahr ist die Wahl auf die Gadaunerer Schlucht in Salzburg gefallen. Für eindrucksvolle Bilder und Spannung haben Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios und zahlreichen Prominenten aus den Bundesländern Österreichs gesorgt. Bildquelle: ORF/Manuel Marktl | Georg Kukuvec / picturedesk.com
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2