9 Plätze – 9 Schätze: Burg Landskron (Kärnten)Jetzt kostenlos streamen
9 Plätze - 9 Schätze
Folge 12: 9 Plätze – 9 Schätze: Burg Landskron (Kärnten)
3 Min.Folge vom 26.10.2023
Zum zehnten Mal haben die ORF-Zuseherinnen und -Zuseher am Nationalfeiertag ihren „schönsten Platz“ gekürt. In der Jubiläumsausgabe fiel die Wahl bei „9 Plätze – 9 Schätze“ dieses Jahr auf die Burg Landskron in Kärnten.
Copyrights:© ORF 2