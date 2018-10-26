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9 Plätze - 9 Schätze

9 Plätze – 9 Schätze: Schiederweiher (Oberösterreich)

ORF2Staffel 1Folge 7vom 26.10.2018
9 Plätze – 9 Schätze: Schiederweiher (Oberösterreich)

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Folge 7: 9 Plätze – 9 Schätze: Schiederweiher (Oberösterreich)

4 Min.Folge vom 26.10.2018

Der Schiederweiher in Oberösterreich ist in einem TV-Publikumsvoting zum schönsten Platz Österreichs gekürt worden. Der nur eineinhalb Meter tiefe Schiederweiher bei Hinterstoder ist in eine einzigartige Bergkulisse eingebettet. Er wurde 1897 von k.u.k. Hofbaumeister Johann Schieder errichtet. Von dort zu sehen ist der zweithöchste Berg des Toten Gebirges in Oberösterreich, die Spitzmauer, sowie der Große Priel.

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