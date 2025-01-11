ABC Bär vom 11.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 496: ABC Bär vom 11.01.2025
14 Min.Folge vom 11.01.2025
Es ist spät und schon fast dunkel draußen. Pim ist ganz alleine in der Küche, da geht plötzlich das Licht aus. Das Pinguinküken hat schreckliche Angst und sieht in jedem Schatten ein Gespenst. Die Freunde helfen Pim ihre Angst vor Dunkelheit zu überwinden. Sie basteln gemeinsam ein kleines Gespensterchen und singen das Lied "Gespensterchen Freund". Außerdem werden der Buchstabe A und die Zahl 10 vorgestellt. Bildquelle: ORF
