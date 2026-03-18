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ABC Bär vom 18.03.2026

ORF1Staffel 1Folge 596vom 18.03.2026
ABC Bär vom 18.03.2026

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Folge 596: ABC Bär vom 18.03.2026

15 Min.Folge vom 18.03.2026

Der ABC Bär und seine Tierfreunde reisen mit ihrem lustigen Baumhaus durch das Land, um ihre Zahl- und Buchstabenspiele aufzuführen und erleben dabei jede Menge spannender Geschichten. Bildquelle: ORF

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