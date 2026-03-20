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ABC-Bär
Folge 597: ABC Bär vom 20.03.2026
14 Min.Folge vom 20.03.2026
Der ABC Bär und seine Tierfreunde reisen mit ihrem lustigen Baumhaus durch das Land, um ihre Zahl- und Buchstabenspiele aufzuführen und erleben dabei jede Menge spannender Geschichten. Bildquelle: ORF
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