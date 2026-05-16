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ABC Bär vom 16.05.2026

ORF1Staffel 1Folge 599vom 16.05.2026
ABC Bär vom 16.05.2026

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Folge 599: ABC Bär vom 16.05.2026

13 Min.Folge vom 16.05.2026

Im Baumhaus findet ein Lachcontest statt. Wer macht etwas Lustiges und wobei wird am meisten gelacht? Am Ende stellen die Baumhausfreunde fest, dass alle gute Ideen hatten und sie alle Gewinner sind. Bildquelle: ORF

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