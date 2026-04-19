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Abenteuer Leben am Sonntag

Cornel erlebt Hawaii von seinen schönsten Seiten

Kabel EinsFolge vom 19.04.2026
Cornel erlebt Hawaii von seinen schönsten Seiten

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 19.04.2026: Cornel erlebt Hawaii von seinen schönsten Seiten

91 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Reporter Cornel erlebt auf Hawaii ein Insel-Hopping und erkundet die Highlights der Auswanderer-Familie Reimann, die auf Oahu lebt. Unterstützt von den Hawaii-Experten Manu und Konny Reimann, erlebt Cornel ein actiongeladenes Abenteuer. Er wagt einen Tandem-Fallschirmsprung aus 4.000 Metern Höhe und taucht ohne Schutzkäfig mit Tigerhaien. Außerdem erklimmt er einen steilen Berg und unternimmt einen Road-Trip entlang der malerischen Hana-Straße.

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