Cornel erlebt Hawaii von seinen schönsten SeitenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.04.2026: Cornel erlebt Hawaii von seinen schönsten Seiten
91 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Reporter Cornel erlebt auf Hawaii ein Insel-Hopping und erkundet die Highlights der Auswanderer-Familie Reimann, die auf Oahu lebt. Unterstützt von den Hawaii-Experten Manu und Konny Reimann, erlebt Cornel ein actiongeladenes Abenteuer. Er wagt einen Tandem-Fallschirmsprung aus 4.000 Metern Höhe und taucht ohne Schutzkäfig mit Tigerhaien. Außerdem erklimmt er einen steilen Berg und unternimmt einen Road-Trip entlang der malerischen Hana-Straße.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins