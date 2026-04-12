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Abenteuer Leben am Sonntag

Camping-Paradies Vancouver Island

Kabel EinsFolge vom 12.04.2026
Camping-Paradies Vancouver Island

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 12.04.2026: Camping-Paradies Vancouver Island

92 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

Vancouver Island gilt als die Region, in der es alles zu sehen gibt, was uns Deutschen zu Kanada einfällt. "Canada in a nutshell" sozusagen. Es heißt, man könne alles, was Kanada ausmacht, auf der Insel erleben. Echte Wildnis, Abenteuer, absolute Freiheit, Ruhe, Weite. Aber stimmt das wirklich? Und was kostet ein Trip über die 450 Kilometer lange Insel? Abenteuer Leben Reporter Raphael Lauer macht den Urlaubstest: Mit einem Camper startet er in Vancouver zu einem Round-Trip.

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