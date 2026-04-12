Camping-Paradies Vancouver IslandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 12.04.2026: Camping-Paradies Vancouver Island
92 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Vancouver Island gilt als die Region, in der es alles zu sehen gibt, was uns Deutschen zu Kanada einfällt. "Canada in a nutshell" sozusagen. Es heißt, man könne alles, was Kanada ausmacht, auf der Insel erleben. Echte Wildnis, Abenteuer, absolute Freiheit, Ruhe, Weite. Aber stimmt das wirklich? Und was kostet ein Trip über die 450 Kilometer lange Insel? Abenteuer Leben Reporter Raphael Lauer macht den Urlaubstest: Mit einem Camper startet er in Vancouver zu einem Round-Trip.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins