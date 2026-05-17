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Abenteuer Leben am Sonntag

Camping in Schweden

Kabel EinsFolge vom 17.05.2026
Camping in Schweden

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 17.05.2026: Camping in Schweden

92 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Tommy Scheel testet einen Traum: Campingurlaub im Naturparadies - Schweden. Kurios: Das skandinavische Land gilt als eines der teuersten Europas - aber beim Camping als eines der billigsten? Wie passt das zusammen? Kann man sich schönen und erholsamen Campingurlaub hier wirklich leisten?

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