Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.05.2026: Camping in Schweden
92 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Tommy Scheel testet einen Traum: Campingurlaub im Naturparadies - Schweden. Kurios: Das skandinavische Land gilt als eines der teuersten Europas - aber beim Camping als eines der billigsten? Wie passt das zusammen? Kann man sich schönen und erholsamen Campingurlaub hier wirklich leisten?
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins